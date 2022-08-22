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Набабкин рассказал, почему остался в штрафной площади «Ахмата» в моменте со своим голом

Набабкин рассказал, почему остался в штрафной площади «Ахмата» в моменте со своим голом
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и высказался о своём голе в этой игре.

«Была непростая, сложная игра. Я рад за зрителей, было много голов. Главное, что выиграли. ЦСКА немного расслабился после 3:0, но добился результата. Наверное, потеряли концентрацию, были потери. Хорошо, что так сложилось.

Мой гол? Был стандарт, мяч выбили, и подумал, что нужно остаться, мяч может вернуться. Вот и остался, а мяч вернулся.

Мы набрали неплохой ход, и это не может не радовать. Надеюсь, будем продолжать дальше работать, трудиться и добиваться результатов. Ни шагу назад», — сказал Набабкин в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

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