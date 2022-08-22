Симеоне: трансферы в «Атлетико»? Я привык работать, а не просить

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможных приобретениях в свою команду.

«Я привык работать, а не просить. У «Атлетико» хороший состав, надеюсь, что если кто-то уйдёт, а на его место придёт новый игрок, то ни клуб, ни команда от этого не пострадают. У нас команда, которая будет играть в Ла Лиге намного лучше», — приводит слова Симеоне Marca.

Вчера мадридская команда во 2-м туре Ла Лиги проиграла «Вильярреалу», получив удаление на 90+4-й минуте и пропустив второй мяч на 90+7-й. В следующем туре подопечные Симеоне сыграют на выезде с «Валенсией».

Видеообзор. «Атлетико М» — «Вильярреал». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 2-й тур:

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