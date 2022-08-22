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«Црвена Звезда» — победитель международного турнира UTLC Cup 2022 в Москве

«Црвена Звезда» — победитель международного турнира UTLC Cup 2022 в Москве
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Сербская «Црвена Звезда» стала победителем международного юношеского футбольного турнира UTLC Cup 2022, который проходил в Москве. В финальном матче «Црвена Звезда» обыграла московское «Динамо» в послематчевых пенальти. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Победу в серии пенальти сербской команде принёс её вратарь Матей Станкович, отразивший несколько ударов сверстников из «Динамо». Счёт в серии — 4:2 в пользу «Црвены Звезды». В матче за третье место «Астана» (Казахстан) обыграла «Локомотив» со счётом 1:0.

Перед началом матча между «Црвеной Звездой» и «Динамо» состоялось Skills Show. Действующие футболисты блогерской команды 2DROTS сыграли с командой UTLC Cup, в состав которой вошли Дмитрий Сенников, Руслан Пименов и чемпионка Европы Елена Терехова.

«Мотивация к дальнейшему развитию карьеры прямым текстом написана в глазах ребят. Многие провели первый большой международный турнир в жизни, и для них это огромные впечатления. Большая радость видеть эти эмоции — посмотрите, как счастливы сербские футболисты!» — приводит слова генерального директора АО «ОТЛК ЕРА» Алексея Грома Sport24.

Итоговое положение команд в турнире:

1. «Црвена Звезда» (Сербия).
2. «Динамо» (Москва).
3. «Астана» (Казахстан).
4. «Локомотив» (Москва).
5. ЦСКА (Москва).
6. «Фатих Карагюмрюк» (Турция).
7. «Динамо» (Минск, Белоруссия).
8. «Аланьяспор» (Турция).

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