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Хавбек ЦСКА Ермаков высказался о своём дебютном сезоне в РПЛ

Хавбек ЦСКА Ермаков высказался о своём дебютном сезоне в РПЛ
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Футболист ЦСКА Никита Ермаков высказался о своём дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге. Напомним, 19-летний полузащитник появлялся на поле во всех шести матчах армейцев, однако выходил преимущественно на замену, поэтому провёл суммарно 75 минут в игре.

«Конечно, чувствуется уровень РПЛ, нужно привыкать к нему как можно скорее и показывать, на что способен. Приятно находиться в основе ЦСКА. Стараюсь наслаждаться этим моментом. Спасибо тренерскому штабу за доверие», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После шести туров «Зенит» с 14 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 первое место. ЦСКА (13) — на втором месте. Столько же очков у московского «Спартака» (13).

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