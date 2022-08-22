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Экс-вратарь «МЮ» — о Роналду: он никогда не был разрушительной силой в раздевалке

Экс-вратарь «МЮ» — о Роналду: он никогда не был разрушительной силой в раздевалке
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер не считает, что нападающий Криштиану Роналду плохо влияет на атмосферу в раздевалке английского клуба.

Все знают, что Роналду — суперпрофессионал и всё делал правильно. Гарантирую, что сейчас то же самое. Когда Криштиану пришёл в «Манчестер Юнайтед», он был совершенно не на том уровне, что Пол Скоулз. Пол просто приходил и уходил, пожимал вам руку, и этого было достаточно. Он не пытался разговаривать с людьми, он просто играл в свой футбол и уходил домой. В этом и красота Скоулза.

Роналду всегда разговаривал с людьми. Он всегда пытался наладить контакт с футболистами, мог посмеяться и всё такое. Но он никогда не был разрушительной силой в раздевалке. Никогда. Я могу гарантировать, что Роналду не будет вызывать разногласия и поднимать шум в раздевалке», — приводит слова Фостера TalkSPORT.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего? Видеоролик:

«МЮ» — «Ливерпуль». Что Юргену Клоппу хорошо, то Роналду — позор «МЮ» — «Ливерпуль». Что Юргену Клоппу хорошо, то Роналду — позор
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