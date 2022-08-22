Названа сумма, которая требуется «Барселоне» для регистрации Кунде
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«Барселона» должна получить ещё € 20 млн, чтобы зарегистрировать на сезон защитника Жюля Кунде. Об этом сообщает AS. Купленный у «Севильи» за € 50 млн игрок пропустил уже два матча новой команды. «Барселона» не может заявить Кунде на сезон Ла Лиги из-за финансовых проблем.
Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, но он продолжает оставаться единственным, которого клуб не сумел заявить на сезон. Для того чтобы защитник смог играть, сине-гранатовые должны сократить расходы на заработную плату и продать некоторых футболистов.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 2 тур:
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