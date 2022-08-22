Усман Дембеле не получил красную карточку за удар локтем в лицо защитника «Реала Сосьедад»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ударил локтем в лицо защитника «Реала Сосьедад» Айена Муньоса в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра не заметил эпизод, а судьи VAR не зафиксировали нарушения на красную карточку.

Отметим, что 25-летний Дембеле не видел Муньоса, но определённо чувствовал, что соперник находится за его спиной. Эпизод произошёл при счёте 1:1, затем «Барселона» забила трижды и одержала победу. Второй гол команды забил как раз Дембеле, он стал решающим в матче.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 2 тур:

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