Определились полуфинальные пары чемпионата мира — 2022 среди девушек
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В Коста-Рике продолжается женский молодёжный чемпионат мира среди сборных до 20 лет. На турнире определены полуфинальные пары, которые через несколько дней разыграют место в финале.
На национальном стадионе в Сан-Хосе сыграют сборные Испании и Нидерландов. Встреча состоится 26 августа и начнётся в 1:30 мск. В другом матче будут играть сборные Бразилии и Японии. Их матч пройдёт на том же стадионе и начнётся в 5:00 мск. Финальный матч турнира состоится 29 августа. Действующим чемпионом мира является сборная Японии. Лучшим достижением сборной России на турнирах является стадия четвертьфинала.
Лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022 является полузащитница «Сельты» и сборной Испании Инма Габарро, забившая пять мячей.
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