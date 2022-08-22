«Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака»

«Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет.

«В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.



«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода академии им. Фёдора Черенкова в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушине.



Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнёров клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам», — написала пресс-служба «Лукойла» во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что по причине этих изменений Леонид Федун покидает пост президента «Спартака», который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перформанс фанатов «Спартака» перед матчем с «Динамо»: