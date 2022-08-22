Федун выступил с заявлением после ухода из «Спартака»

Леонид Федун выступил с заявлением после ухода с поста президента «Спартака», который он занимал 18 лет.

«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойл» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак». Вперёд, красно-белые! К новым титулам!» — приводит слова Федуна официальный сайт «Спартака».

Напомним, Леонид Федун занимал должность главы «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В новом сезоне «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков за шесть матчей.

Ранее СМИ сообщали, что заменить Федуна во главе «Спартака» может экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц или вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.