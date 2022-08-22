«Петербург больше не колыбель революции». Уткин прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе бизнесмена Леонида Федуна из «Спартака». Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций футбольного клуба, а Федун покидает пост президента «Спартака».
«Что за время. Вчера осведомлённый пенс Сергей Иванов сообщил, что ВЭБ больше не хозяин ЦСКА. Сегодня официально Леонид Федун больше не хозяин и не президент «Спартака».
И хотя это даже не вишенка на торте, потому что это практически мелочи жизни, но ведь и недели не прошло, как полностью сменилось руководство «Торпедо».
Петербург больше не колыбель революции, скажу я вам. Тут в старой столице гром гремит, земля трясётся…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Новость по теме«Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака»
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