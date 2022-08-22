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Евгений Гинер отреагировал на уход Леонида Федуна из «Спартака»

Евгений Гинер отреагировал на уход Леонида Федуна из «Спартака»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Леонида Федуна из московского «Спартака».

«Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.

В прошлом сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. В сезоне-2022/2023 «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков.

Уход Федуна из «Спартака» — эпохальное событие. Такое невозможно осознать Уход Федуна из «Спартака» — эпохальное событие. Такое невозможно осознать
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