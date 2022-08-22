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В «Зените» поздравили Артёма Дзюбу с днём рождения

В «Зените» поздравили Артёма Дзюбу с днём рождения
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Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале опубликовала поздравление с днём рождения, адресованное бывшему нападающему команды Артёму Дзюбе. Российскому форварду исполнилось 34 года.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В 249 матчах за команду из Санкт-Петербурга российский нападающий забил 108 голов и отдал 71 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Дзюба выиграл 10 трофеев в России, включая четыре чемпионства страны.

30 июня соглашение между «Зенитом» и Дзюбой подошло к концу и не было продлено. В июле нападающий готовился к сезону в составе казанского «Рубина», а позднее подписал контракт по схеме «1+1» с турецким клубом «Адана Демирспор».

Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях. Видеоролик:

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