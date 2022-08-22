Широков: после ухода Федуна для «Спартака» ничего не поменяется. Это всё одна структура

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба.



«Не думаю, что это что-то сломает. По большому счёту ничего не меняется. На команде это никак не скажется — команда же не поменялась. Не исключено, что эти люди в последнее время и принимали решения.



Были 10-е, а стали в тройке — это, безусловно, позитивный момент. Думаю, люди, которые выкупили, уже давно принимают решения. Это и есть одна структура», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.