Кафельников: стадион — единственное светлое пятно Федуна. Остальное — на тройку с минусом
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Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба спустя 18 лет правления.
«Болельщики «Спартака» очень надеются, что такие перемены пойдут на пользу. Хуже уже быть и не могло. Будем смотреть вперёд с оптимизмом.
Что касается периода работы Федуна в «Спартаке», то тройка с минусом — это моя субъективная оценка. Скорее всего, это связано с малым количеством трофеев.
Не знаю, какой был его вклад в строительство стадиона, но за 18 лет это единственное светлое пятно из его управления «Спартаком», что у болельщиков и команды есть свой стадион. Это самое запоминающееся для меня», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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