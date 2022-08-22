Кафельников: стадион — единственное светлое пятно Федуна. Остальное — на тройку с минусом

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба спустя 18 лет правления.



«Болельщики «Спартака» очень надеются, что такие перемены пойдут на пользу. Хуже уже быть и не могло. Будем смотреть вперёд с оптимизмом.



Что касается периода работы Федуна в «Спартаке», то тройка с минусом — это моя субъективная оценка. Скорее всего, это связано с малым количеством трофеев.



Не знаю, какой был его вклад в строительство стадиона, но за 18 лет это единственное светлое пятно из его управления «Спартаком», что у болельщиков и команды есть свой стадион. Это самое запоминающееся для меня», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.