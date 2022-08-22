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Что вы чувствуете после ухода Федуна из «Спартака»?

Что вы чувствуете после ухода Федуна из «Спартака»?
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Сегодня, 22 августа 2022 года, завершилась эпоха Леонида Федуна в «Спартаке». Функционер занимал должность президента клуба на протяжении 18 лет.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: что вы чувствуете после ухода Федуна из «Спартака»?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке

Ранее СМИ сообщали, что заменить Федуна во главе «Спартака» может экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц или вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Также упоминалась кандидатура Евгения Хавкина.

Напомним, во время президентства Леонида Федуна «Спартак» выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В новом сезоне «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков за шесть матчей.

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