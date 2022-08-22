Мостовой: сколько было выиграно при Федуне? По спортивной части всё плохо

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Федуна из команды спустя более 18 лет правления.

«Сколько было за 19 лет выиграно? Можете представить, что «Реал» за 19 лет выиграет один чемпионат и один Кубок? А у нас не чемпионат Испании, Германии или Англии. По спортивной части — плохо.



Многие говорят, что Мостовой критикует «Спартак». Я не критикую «Спартак». Я просто говорю правду. Это неправда, что «Спартак» за 19 лет выиграл чемпионат и Кубок? Перемены должны были когда-то произойти. Когда Федун покупал «Спартак», я ещё играл. Никто тогда не знал Федуна. Всё равно все должны быть благодарны Федуну. Сколько он людей обеспечил хорошей жизнью», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.