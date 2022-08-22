Мостовой: Федун построил стадион, а ещё все заработали в «Спартаке» приличные деньги

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об уходе из клуба Леонида Федуна. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, после чего Федун покинул пост президента «Спартака».



«Я бы поделил на две части период правления Федуна в «Спартаке». Если говорить о клубе, проекте, бизнесе, то всё замечательно: стадион построен, болельщики довольны. Постройка стадиона — это основное. Ещё когда я играл в «Спартаке», хотели стадион построить. Но кто тогда его построил бы? При Федуне тоже долго не строился. Он построил шикарный микрорайон. В этом плане всё превосходно. Многие люди, которые прошли через «Спартак» за это время, остались довольны. Все заработали приличные суммы денег благодаря Федуну. Никто не говорил, что кому-то не выплатили и «кинули». В этом плане тоже всё здорово», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.