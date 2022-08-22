Леонид Федун владел «Спартаком» 18 лет и 4 месяца, за это время команда выиграла 3 титула

22 августа 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покинул пост президента красно-белых. Таким образом, предприниматель владел московским клубом 18 лет и 4 месяца.

В апреле 2004 года Леонид Федун выкупил контрольный пакет акций «Спартака». Он и раньше был причастен к клубу – выкупал права на него постепенно, но полноценным владельцем красно-белых стал лишь в апреле 2004-го. По данным разных СМИ, Федун приобрёл «Спартак» за сумму от $ 50 млн до $ 70 млн.

Во время эпохи Федуна «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром РПЛ и один раз завоевал бронзу. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России. Всего за 18 лет и 4 месяца президентства Леонида Федуна «Спартак» выиграл три трофея.

В сезоне-2022/2023 «Спартак» набрал 13 очков в шести матчах и делит с ЦСКА второе место в турнирной таблице РПЛ.