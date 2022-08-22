Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камоцци: Федун заслуживает уважения за всё, что он сделал для «Спартака»

Камоцци: Федун заслуживает уважения за всё, что он сделал для «Спартака»
Комментарии

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход бизнесмена из клуба. Ранее сообщалось, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, а Федун покинул свой пост и отошёл от управления «Спартаком».

«Леонид Арнольдович заслуживает уважения за всё, что он сделал для «Спартака». Время, деньги, страсть. Только уважение», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Федун владел контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.

Новость по теме
«Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022