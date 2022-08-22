Камоцци: Федун заслуживает уважения за всё, что он сделал для «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход бизнесмена из клуба. Ранее сообщалось, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, а Федун покинул свой пост и отошёл от управления «Спартаком».



«Леонид Арнольдович заслуживает уважения за всё, что он сделал для «Спартака». Время, деньги, страсть. Только уважение», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Федун владел контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.