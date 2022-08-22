Елена Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе заявила о готовности войти в совет директоров московского футбольного клуба «Спартак».

«Положительно отношусь к идее войти в руководство «Спартака», готова рассмотреть предложение. Но пока со мной никто не связывался», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» в случае ухода президента клуба Леонида Федуна.

Напомним, сегодня, 22 августа 2022 года, стало известно об уходе Федуна с должности главы московского клуба. Бизнесмен занимал пост президента красно-белых 18 лет и 4 месяца.