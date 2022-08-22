Криштиану Роналду не перейдёт в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» отказалась от идеи покупки нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист в летнее трансферное окно может покинуть нынешнюю команду, а Дортмунд назывался одним из возможных вариантов продолжения карьеры.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Позднее он был футболистом мадридского «Реала» и «Ювентуса» и вернулся в стан манкунианцев летом 2021-го. Всего за «Манчестер Юнайтед» Роналду в 332 матчах забил 142 мяча и отдал 62 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

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