Daily Mail: «Спортинг» сделал предложение Криштиану Роналду

Лиссабонский «Спортинг» намерен вернуть в команду своего воспитанника Криштиану Роналду и уже сделал предложение 37-летнему футболисту. Об этом сообщает Daily Mail. Однако у португальского клуба нет денег на выкуп контракта нападающего «Манчестер Юнайтед», чьё соглашение с английской командой истекает в конце сезона.
В 31 матче за «Спортинг» Роналду забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Позднее он перешёл в «Манчестер Юнайтед», а также выступал за мадридский «Реал» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что Криштиану планирует уйти из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, однако переход хавбека «Реала» Каземиро может поменять решение португальского футболиста.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик:
- 22 августа 2022
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:44
-
12:42
-
12:42
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:22
-
12:13
-
12:11
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:34
-
11:25
-
11:18
-
11:08
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:50
-
10:46