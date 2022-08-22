Каземиро объяснил причины ухода из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро, перешедший в «Манчестер Юнайтед», попрощался с испанской командой.
«Я уношу с собой ощущение огромного счастья и чувство выполненного долга. Когда я уехал из «Сан-Паулу» в 2013-м, я сказал, что собираюсь сделать всё ради «Реала». Так и произошло. Я буду спать спокойно, зная, что я сделал это.
Всегда тяжело принимать важные решения в своей жизни. После победы в Лиге чемпионов я сказал агенту, что считаю завершившейся свою карьеру в «Реале». После празднования и выходных у меня было точно такое же чувство. Я самый счастливый в мире, думаю, мы сотворили историю. Жена с самого начала поддержала меня в принятом мной решении. Мне было трудно разговаривать с Флорентино Пересом. Честность — одна из моих главных ценностей, и я был честен с ним.
Я ищу новые вызовы, новые цели. Хочу попробовать другую культуру и другой клуб. Я ничего там не выиграл и хочу помочь «Манчестер Юнайтед», как «Реалу». Я полон надежд. Премьер-лига — турнир, который мне нравится, всегда хотел там сыграть. Мне были нужны перемены», — приводит слова Каземиро Mundo Deportivo.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
- 22 августа 2022
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