Зарема Салихова отреагировала на слухи об отъезде Леонида Федуна из России

Зарема Салихова, супруга теперь уже бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи об отъезде их семьи из России после продажи московского футбольного клуба.

«Это неправда, что мы покидаем Россию. Встретимся на «Зените»!» — приводит слова Заремы журналистка Ксения Собчак в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно о том, что «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покинул должность президента клуба.

Напомним, во время президентства Леонида Федуна «Спартак» выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В новом сезоне «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков за шесть матчей.