Уткин: ЦСКА в игре с «Ахматом» выдал лучший тайм тура. На это было смотреть бодренько

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Ахмат» (4:2). Напомним, ЦСКА забил в первом тайме три гола за шесть минут.
«Сценарий, который мы привыкли считать зенитовским, – когда «Зенит» в определённый момент разваливает соперника и наносит ему сразу несколько голевых разящих ударов. Этот сценарий сработал в матче ЦСКА, и настолько занятно сработал, что я вообще не припоминаю такого – в перерыве после того, как ЦСКА забил три гола, «Ахмат» поменял вратаря. Может, Талалаеву стоило оставаться на трибуне, хоть его дисквалификация и прошла? Темпераментно встретил это событие тренер грозненцев.
На это было смотреть бодренько. ЦСКА, безусловно, своих болельщиков повеселил. Мне кажется, это был лучший тайм тура. ЦСКА догоняет «Спартак», и они вместе преследуют «Зенит», который впереди на одно очко», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 22 августа 2022
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