Баженов: Федун отдавался «Спартаку» на 100%. Он максимально старался на благо клуба

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался об уходе из московского клуба Леонида Федуна. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, Федун отошёл от управления «Спартаком».
«Человек старался: много сделал для команды, инфраструктуры, отдавался полностью. Помимо того что занимался основными делами, также занимался какими-то фундаментальными. Я не люблю кидать какие-то камни в огород. Леониду Арнольдовичу большое спасибо за вклад и развитие, каким бы оно ни было. Я уверен, что человек отдавался на 100%.
Мне кажется, что построить дом в глобальном смысле технически очень просто. Футбольный клуб построить гораздо сложнее — здесь очень тонкая материя. Очень много встречается нюансов при постройке клуба на долгую перспективу. Мы все делали одно большое дело, и все к этому причастны: и к плохому, и к хорошему. У меня тоже был хороший и плохой вклад, как и у любого человека, находившегося в клубе. Потому это и очень сложная история с постройкой клуба. Я уверен, что Леонид Арнольдович старался максимально.
Думаю, что новые руководители тоже понимают, что это не просто «Спартак» — это особенная команда. Нужно дальше развивать. «Спартак» продолжает быть флагманом футбола», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 августа 2022
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