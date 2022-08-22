Баженов: Федун отдавался «Спартаку» на 100%. Он максимально старался на благо клуба

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался об уходе из московского клуба Леонида Федуна. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, Федун отошёл от управления «Спартаком».



«Человек старался: много сделал для команды, инфраструктуры, отдавался полностью. Помимо того что занимался основными делами, также занимался какими-то фундаментальными. Я не люблю кидать какие-то камни в огород. Леониду Арнольдовичу большое спасибо за вклад и развитие, каким бы оно ни было. Я уверен, что человек отдавался на 100%.



Мне кажется, что построить дом в глобальном смысле технически очень просто. Футбольный клуб построить гораздо сложнее — здесь очень тонкая материя. Очень много встречается нюансов при постройке клуба на долгую перспективу. Мы все делали одно большое дело, и все к этому причастны: и к плохому, и к хорошему. У меня тоже был хороший и плохой вклад, как и у любого человека, находившегося в клубе. Потому это и очень сложная история с постройкой клуба. Я уверен, что Леонид Арнольдович старался максимально.



Думаю, что новые руководители тоже понимают, что это не просто «Спартак» — это особенная команда. Нужно дальше развивать. «Спартак» продолжает быть флагманом футбола», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.