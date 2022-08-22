В «Селтике» подтвердили, что близки к подписанию Хакшабановича из «Рубина»

Главный тренер шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу рассказал, что клуб близок к подписанию полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича. Его слова передаёт Sky Sports.
«Мы добились чертовски большого прогресса, но мы всё ещё в начале пути. Я всё ещё создаю команду, создаю стиль игры, создаю среду.
Мы продолжим укрепляться, и это с ребятами, которые у нас есть, но если представится возможность привести людей, которые, я думаю, помогут нам в этом путешествии, тогда мы их привлечём.
Близки ли мы к тому, чтобы закрыть cделку по Хакшабановичу? Да, думаю, это правильное описание ситуации. Мы близки к этому», — сказал Постекоглу.
23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи. В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Сеад отказался вновь приостанавливать контракт с «Рубином», желая покинуть российскую команду на постоянной основе.
Драка Макарова и Чуперки в матче «Динамо» — «Рубин». Видеоролик:
- 22 августа 2022
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:42
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
15:02
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:44
-
12:42
-
12:42
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:22
-
12:13
-
12:11