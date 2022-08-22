В «Селтике» подтвердили, что близки к подписанию Хакшабановича из «Рубина»

Главный тренер шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу рассказал, что клуб близок к подписанию полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича. Его слова передаёт Sky Sports.

«Мы добились чертовски большого прогресса, но мы всё ещё в начале пути. Я всё ещё создаю команду, создаю стиль игры, создаю среду.



Мы продолжим укрепляться, и это с ребятами, которые у нас есть, но если представится возможность привести людей, которые, я думаю, помогут нам в этом путешествии, тогда мы их привлечём.

Близки ли мы к тому, чтобы закрыть cделку по Хакшабановичу? Да, думаю, это правильное описание ситуации. Мы близки к этому», — сказал Постекоглу.

23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи. В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сеад отказался вновь приостанавливать контракт с «Рубином», желая покинуть российскую команду на постоянной основе.

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