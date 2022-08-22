«Манчестер Сити» отказался продавать полузащитницу Киру Уолш в «Барселону»

Женская «Барселона» сделала предложение о трансфере полузащитницы «Манчестер Сити» Киры Уолш, но получила отказ от английского клуба. Об этом сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, 25-летняя чемпионка Европы стала главной трансферной целью для сине-гранатовых, которые хотят завершить сделку после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Но в английском клубе не намерены продавать Уолш, у которой остался год по текущему контракту.
Уолш приняла участие во всех шести матчах прошедшего в июле чемпионата Европы, отдав три результативные передачи, в том числе в финале турнира в игре со сборной Германии (2:1).
За «Манчестер Сити» Уолш играет с 2014 года. Полузащитница является воспитанницей «Блэкберн Роверс».
Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022. Видеоролик:
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