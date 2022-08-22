Стоит ли установить памятник Федуну на стадионе «Спартака»?
Поделиться
Накануне стало известно, что многолетний президент «Спартака» Леонид Федун покидает свою должность. Предприниматель занимал свой пост 18 лет и 4 месяца, выиграл три трофея и построил для московского клуба современный домашний стадион. Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что за строительство футбольной арены для «Спартака» Федун заслуживает памятник при жизни.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: стоит ли установить памятник Федуну на стадионе «Спартака»?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке.
Напомним, за время эпохи Федуна «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром РПЛ и один раз завоевал бронзу. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:42
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
15:02
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:44
-
12:42
-
12:42
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:22
-
12:13
-
12:11
Партнерский контент