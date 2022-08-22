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Стоит ли установить памятник Федуну на стадионе «Спартака»?

Стоит ли установить памятник Федуну на стадионе «Спартака»?
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Накануне стало известно, что многолетний президент «Спартака» Леонид Федун покидает свою должность. Предприниматель занимал свой пост 18 лет и 4 месяца, выиграл три трофея и построил для московского клуба современный домашний стадион. Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что за строительство футбольной арены для «Спартака» Федун заслуживает памятник при жизни.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: стоит ли установить памятник Федуну на стадионе «Спартака»?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, за время эпохи Федуна «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром РПЛ и один раз завоевал бронзу. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России.

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