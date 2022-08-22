Делегация ФНЛ посетит Крым, чтобы оценить готовность местных клубов к интеграции с Россией

Делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) отправится в Крым для того, чтобы оценить готовность клубов с полуострова к интеграции в чемпионат России по футболу. Письмо Крымского футбольного союза (КФС) было рассмотрено на заседании руководства ФНЛ.

«В понедельник, 22 августа, состоялось заседание президиума Футбольной национальной лиги. На нём было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участков соревнований под эгидой ФНЛ.

Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров», — написала пресс-служба ФНЛ в своём телеграм-канале.