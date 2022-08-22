Выборы президента ФНЛ назначены на 4 октября

Выборы президента ФНЛ (Первая и Вторая лиги) назначены на 4 октября. При этом заявки от кандидатов будут приниматься до 3 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании руководства Футбольной национальной лиги.
«В понедельник, 22 августа, состоялось заседание президиума Футбольной национальной лиги. На нём была утверждена дата внеочередного Общего собрания членов ФНЛ, в повестку которого включён вопрос о выборах президента лиги. Мероприятие состоится 4 октября 2022 года. Последним днём для подачи документов в избирательную комиссию ФНЛ от кандидатов на этот пост определено 3 сентября», — информирует пресс-служба ФНЛ в своём телеграм-канале.
Ранее также стало известно, что делегация ФНЛ отправится в Крым, чтобы оценить готовность местных команд к интеграции в чемпионат России.
- 22 августа 2022
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