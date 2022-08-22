Хаджи: Федун в «Спартаке» взял не тех людей и слушал не то, что нужно. Отсюда результат

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об уходе Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Федун взял команду практически обречённую, наладил всё внутри: отремонтировал базу, построил стадион, как обещал, зарплату вовремя платил, форма хорошая была. Но, как говорится, свита правит королём. Не тех людей он взял к себе в свиту и слушал не то, что надо. Надо было любить «Спартак», помогать, но не лезть в футбол, где ты не понимаешь многие вещи. Федуну это не удалось, и поэтому результаты такие отрицательные. Получается, что за 18 лет работы Федуна в клубе «Спартак» выиграл один раз чемпионат, шесть раз был вторым. В то же время «Зенит» восемь раз становился чемпионом, ЦСКА — шесть, «Локомотив» пару раз становился первым, «Рубин» — дважды. А «Спартак» только поменял больше 15 тренеров.



Если честно, я думал, что уход Федуна оттянется на ещё один сезон. Он же сам говорил, что в 2023 году отдаст команду и уйдёт. Поэтому я и цеплялся за эти слова, команда заиграла, думал, фарт вернётся, но что будет дальше, неизвестно. Федун сказал, что он оставил высокопрофессиональную команду менеджеров, но как сказать, потому что неизвестно, а останутся ли эти люди или нет в клубе», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.