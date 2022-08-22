Тен Хаг: я уважаю «Ливерпуль», но обыгрывать можно даже самые лучшие команды

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
«Да, я знаю о поражении 0:5 в прошлом сезоне. Та игра оставила шрамы, но в новом матче нужно исправить ситуацию. «Ливерпуль» — сильная команда, они мне очень нравятся. Думаю, в прошлом сезоне они играли в лучший футбол в Европе. Я уважаю «Ливерпуль», но обыгрывать можно даже самые лучшие команды», — сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.
Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» состоится сегодня, 22 августа, и начнётся в 22:00 мск. Напомним, прошлая встреча этих команд на «Олд Траффорд» в рамках 9-го тура АПЛ сезона-2021/2022 завершилась разгромом — мерсисайдцы забили в ворота «красных дьяволов» пять безответных мячей.
- 22 августа 2022
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