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Фостер: Роналду никогда не вносил раздор в клуб. Половина историй о нём — чистый вымысел

Фостер: Роналду никогда не вносил раздор в клуб. Половина историй о нём — чистый вымысел
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Бывший вратарь «Уотфорда» Бен Фостер поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду никогда не был проблемой вне поля. Я бы никогда не сказал о нём плохого слова. Все знают, что он суперпрофессионал. Он всё делал правильно. Я уверен, что сейчас ничего не изменилось. Это же смешно, только посмотрите на его фото в соцсетях.

Он был не похож на Пола Скоулза. Тот, приходя, мог лишь пожать тебе руку. Он не пытался общаться с людьми. Скоулз — закрытый человек, он приходил, играл в футбол и шёл домой. В этом был его стиль.

Роналду разговаривал с людьми. Он пытался интегрироваться, сблизиться с парнями, посмеяться вместе и всё такое, но никогда не вносил раздор. Он поступал правильно. Я искренне считаю, что половина историй, которые приходят из «Манчестер Юнайтед» или с «Олд Траффорд», — это чистый вымысел. Люди любят такое читать, но это не значит, что подобные истории как-то повлияют на его взаимодействие с партнёрами. Я убеждён, что он не поднимает шум и не выступает в роли человека, который провоцирует разногласия», — приводит слова Фостера talkSPORT.

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