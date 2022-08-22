Фостер: Роналду никогда не вносил раздор в клуб. Половина историй о нём — чистый вымысел

Бывший вратарь «Уотфорда» Бен Фостер поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Роналду никогда не был проблемой вне поля. Я бы никогда не сказал о нём плохого слова. Все знают, что он суперпрофессионал. Он всё делал правильно. Я уверен, что сейчас ничего не изменилось. Это же смешно, только посмотрите на его фото в соцсетях.

Он был не похож на Пола Скоулза. Тот, приходя, мог лишь пожать тебе руку. Он не пытался общаться с людьми. Скоулз — закрытый человек, он приходил, играл в футбол и шёл домой. В этом был его стиль.



Роналду разговаривал с людьми. Он пытался интегрироваться, сблизиться с парнями, посмеяться вместе и всё такое, но никогда не вносил раздор. Он поступал правильно. Я искренне считаю, что половина историй, которые приходят из «Манчестер Юнайтед» или с «Олд Траффорд», — это чистый вымысел. Люди любят такое читать, но это не значит, что подобные истории как-то повлияют на его взаимодействие с партнёрами. Я убеждён, что он не поднимает шум и не выступает в роли человека, который провоцирует разногласия», — приводит слова Фостера talkSPORT.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: