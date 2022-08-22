Фернандеш — об игре с «Ливерпулем»: нет лучше матча, чтобы «МЮ» мог прийти в себя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о важности противостояния с «Ливерпулем» в преддверии очной встречи команд в 3-м туре английской Премьер-лиги.



«Нет лучше матча, чтобы прийти в себя, чем встреча с, возможно, самым главным нашим соперником. При полном стадионе и поддержке наших болельщиков мы должны быть полностью готовы. Мы должны отплатить им. Минувший сезон был трудным, и старт нового розыгрыша АПЛ тоже дался нелегко, но мы обязаны прийти в норму. Сейчас самое подходящее время, чтобы сделать это», — приводит слова Фернандеша пресс-служба «Манчестер Юнайтед».



Матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск.

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