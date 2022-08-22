Хаджи: памятник Федуну на стадионе «Спартака» поставят, но это сделает следующее поколение

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможной установке памятника экс-президенту московского клуба Леониду Федуну на домашнем стадионе красно-белых.

«Думаю, что табличку, памятник Федуну поставят, но это будет сделано следующим поколением. Сейчас при живом Леониде Арнольдович не надо ставить памятник. Я думаю, что в будущем на стадионе появится галерея президентов: Шляпин, Романцев, Червиченко, Федун. Конечно, надо как-то отметить Федуна в истории «Спартака». Кто-то недавно заявил: «Федун продолжил строительство нашего спартаковского дома». И слово «дом» имеет большое значение в данном случае», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее стало известно, что Федун покидает «Спартак». Он занимал пост президента клуба более 18 лет. Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что за строительство футбольной арены для «Спартака» Федун заслуживает памятник при жизни.