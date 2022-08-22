Чемпионка Европы в составе сборной Англии Эллен Уайт объявила о завершении карьеры

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет. Напомним, Уайт стала чемпионкой Европы 2022 года в составе английской женской национальной команды.



«Я всегда хотела принять это решение на своих условиях. Сейчас пришло моё время попрощаться с футболом и посмотреть, как сияет следующее поколение. Представлять свою страну на международной арене всегда было для меня большой честью. Летом осуществилась мечта, и мы стали чемпионками Европы. Спасибо, футбол», — написала Уайт на своей странице в социальных сетях.

Элен выступала за женскую сборную Англии с 2010 года. В составе национальной команды футболистка также завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который прошёл в 2015 году в Канаде. С 2019 года Уайт играла за женскую команду «Манчестер Сити».

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022: