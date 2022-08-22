Криштиану Роналду может начать матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» на скамейке запасных
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может начать матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» на скамейке запасных, сообщает Sky Sports.
По информации источника, место форварда в стартовом составе «красных дьяволов» может занять Антони Марсьяль.
Матч 3-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» в двух матчах набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (0) — на предпоследнем, 19-м месте.
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