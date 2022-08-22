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Каземиро прибыл на домашний стадион «Манчестер Юнайтед»

Каземиро прибыл на домашний стадион «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прибыл на домашний стадион «Манчестер Юнайтед» — «Олд Траффорд». Ранее футболист успешно прошёл медицинский осмотр перед заключением контракта с английским клубом.

Бразильский полузащитник был замечен по дороге на арену. Его быстро окружили болельщики и журналисты.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За мадридский клуб полузащитник всего провёл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В составе «Реала» Каземиро пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.

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