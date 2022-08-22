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Пабло Торре может покинуть «Барселону», не проведя в команде и двух месяцев

Пабло Торре может покинуть «Барселону», не проведя в команде и двух месяцев
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19-летний испанский защитник Пабло Торре, перешедший в «Барселону» в это трансферное окно, может вернуться в свой бывший клуб «Расинг», сообщает Marca.

О переходе игрока в стан каталонцев было объявлено 1 июля. Сумма сделки составила € 5 млн. Главный тренер сине-гранатовых Хави пообещал Торре, что тот будет тренироваться с основной командой, но, если не будет попадать в состав, будет играть за «Барселону Б».

Несколько недель назад «Кадис», как и ряд команд из Сегунды, проявил интерес к приобретению футболиста, однако приоритетным вариантом для Торре является «Расинг» из Сантандера, выступающий в той же лиге.

Теперь сантандерцам и каталонцам осталось прийти к финансовому соглашению. «Барселона» хочет, чтобы «Расинг» выплатил половину трансферной стоимости футболиста, а в клубе из Сегунды стремятся уменьшить эту сумму. Сделка может состояться уже в ближайшие дни.

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