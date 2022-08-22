Эвра: «МЮ» достиг дна. Если «Ливерпуль» выйдет мотивированным, они нас уничтожат

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился ожиданиями от матча третьего тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Сейчас «Манчестер Юнайтед» достиг дна. В матче с «Ливерпулем» нам понадобится чудо. Единственный положительный момент заключается в том, что «Ливерпуль» пока не выиграл ни в одном матче. Если «Ливерпуль» недооценит соперника, у нас будет шанс выиграть. Но если мерсисайдцы выйдут мотивированными, то они нас уничтожат», — приводит слова Эвра Daily Mail.
Матч 3-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
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