Кечинов: «Спартак» при Федуне завоевал мало титулов, но он сделал многое для клуба

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.
«Мы уже были готовы к тому, что Федун уйдёт. Разговоры об это шли давно, и нам дали понять, что новое руководство «Лукойла» будет инвестировать и финансировать «Спартак». Что касается работы Федуна, то кто бы что ни говорил, но он сделал очень многое для клуба: финансирование, инвестиции, при нём построили стадион — это был праздник для болельщиков. Да, при нём «Спартак» завоевал мало титулов — хотелось гораздо больше. Но по инвестированию в «Спартаке» ему надо отдать должное и сказать спасибо, что он был у руководства.
Что касается нового руководства, то я их не знаю. Однако хочется пожелать, чтобы они как минимум любили «Спартак» не меньше Федуна, а ещё лучше — больше. Чтобы больше вкладывалось денег в приобретение классных футболистов, тех футболистов, которые решали бы задачи из года в год — это борьба за первое место», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 августа 2022
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