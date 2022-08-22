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Хавбек «Ахмата» Трошечкин объяснил, чем плох новый формат Кубка России

Хавбек «Ахмата» Трошечкин объяснил, чем плох новый формат Кубка России
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин оценил реформу формата проведения Кубка России по футболу.

«Реформа Кубка России? Очень обидно за клубы, которые играют в низших лигах, потому что для них это шанс показать себя, привезти к себе в город большую команду. Сейчас же это очень будет тяжело сделать. Мне кажется, это самый непроработанный момент — несправедливо по отношению к командам из низших лиг. А так, благодаря новому формату будет больше матчей, тем будет интереснее играть.

Со всеми из группы будет интересно сыграть, мы ещё ни с кем из них не играли в этом сезоне. «Ростов» набрал форму, «Динамо» изменилось после ухода Шварца, а «Оренбург» вышел из ФНЛ, не особо знакомая нам команда», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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