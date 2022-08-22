Хавбек «Ахмата» Трошечкин объяснил, чем плох новый формат Кубка России

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин оценил реформу формата проведения Кубка России по футболу.
«Реформа Кубка России? Очень обидно за клубы, которые играют в низших лигах, потому что для них это шанс показать себя, привезти к себе в город большую команду. Сейчас же это очень будет тяжело сделать. Мне кажется, это самый непроработанный момент — несправедливо по отношению к командам из низших лиг. А так, благодаря новому формату будет больше матчей, тем будет интереснее играть.
Со всеми из группы будет интересно сыграть, мы ещё ни с кем из них не играли в этом сезоне. «Ростов» набрал форму, «Динамо» изменилось после ухода Шварца, а «Оренбург» вышел из ФНЛ, не особо знакомая нам команда», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 22 августа 2022
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