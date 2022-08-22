Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ахмата» Трошечкин оценил начало сезона для грозненской команды

Хавбек «Ахмата» Трошечкин оценил начало сезона для грозненской команды
Комментарии

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин оценил начало сезона-2022/2023 для команды.

«Как оценю начало сезона? Не очень. Почему? Могли рассчитывать на большее, но так получилось, что у нас в целом график не очень лёгкий был: мы играли с обладателем Кубка России «Спартаком», чемпионом «Зенитом», «Сочи» на выезде, которые заняли второе место, с ЦСКА, набравшим хороший ход, и это тоже выезд. Четыре тяжёлые игры, в остальных матчах свои очки мы взяли. Нам надо больше верить в себя, и тогда с топовыми командами мы будем добиваться большего», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После шести туров «Ахмат» с восемью очками занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем матче команда встретится с самарскими «Крыльями Советов» (10-е место).

Новость по теме
Хавбек «Ахмата» Трошечкин объяснил, чем плох новый формат Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022