Хавбек «Ахмата» Трошечкин оценил начало сезона для грозненской команды

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин оценил начало сезона-2022/2023 для команды.

«Как оценю начало сезона? Не очень. Почему? Могли рассчитывать на большее, но так получилось, что у нас в целом график не очень лёгкий был: мы играли с обладателем Кубка России «Спартаком», чемпионом «Зенитом», «Сочи» на выезде, которые заняли второе место, с ЦСКА, набравшим хороший ход, и это тоже выезд. Четыре тяжёлые игры, в остальных матчах свои очки мы взяли. Нам надо больше верить в себя, и тогда с топовыми командами мы будем добиваться большего», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После шести туров «Ахмат» с восемью очками занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем матче команда встретится с самарскими «Крыльями Советов» (10-е место).