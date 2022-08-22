Хавбек «Ахмата» Олейников рассказал, чего не хватило, чтобы перевернуть игру с ЦСКА
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Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал, почему грозненский клуб не смог переломить ход встречи 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:4).
«Чтобы перевернуть матч с ЦСКА, «Ахмату» не хватило реализации. Мы проигрывали в один гол, была возможность сравнять. Но чего-то не хватило. Потом ЦСКА забил четвёртый — с такой разницей тяжело отыграться.
Я не был в раздевалке в перерыве, поэтому не знаю, почему Андрей Викторович решил поменять вратаря. Я точно не знаю, почему Шелия ушёл после первого тайма. Вроде бы это не травма», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (8) — на восьмом месте.
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