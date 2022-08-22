Защитник тульского «Арсенала» Степанов перейдёт в «Сочи»

Тульский «Арсенал» и «Сочи» полностью договорились о трансфере защитника Данила Степанова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок уже вылетел в расположение сочинского клуба.

Напомним, Степанов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды из казанского «Рубина» в 2021 году, а в нынешнем году заключил полноценный контракт с клубом. В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Тульский «Арсенал» в шести матчах набрал девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» располагается на седьмом месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.