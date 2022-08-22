Игрок «Ахмата» Олейников: ЦСКА один из лидеров по игре в атаке, но есть проблемы в обороне
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Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился мнением об игре ЦСКА после очной встречи команд в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, армейцы одержали победу со счётом 4:2.
«Как мне ЦСКА? Такой же матч, как и все. Они давали спокойно принимать нам мяч, прессинговать. Видно, что ЦСКА один из лидеров чемпионата именно по игре в атаке. Они всегда стараются играть первым номером. У ЦСКА есть проблемы в обороне, наша игра это показала. Забили два, но было ещё достаточно моментов», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Московский ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский «Ахмат» (8) — на восьмом месте.
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