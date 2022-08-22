В исполкоме РФС не получали заявлений об уходе от Федуна

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун пока не покинул исполком РФС.
«Никаких заявлений от Леонида Арнольдовича мы не получали. Он остаётся членом исполкома», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в РФС.
Согласно регламенту, член исполкома может выйти из его состава либо в случае, если сам напишет соответствующее обращение, либо когда действующий исполком прекратит свою работу.
Ранее источник сообщил «Чемпионату», что Федун покинет исполком РФС.
Сегодня, 22 августа, стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего 66-летний предприниматель покинул пост президента команды. За время его руководства красно-белые по разу выиграли чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России; клуб переехал на новый стадион «Открытие Банк Арена».
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