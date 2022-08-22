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«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
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«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Эллиотт, Диас, Салах, Фирмино.

Матч 3-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль» в двух матчах набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Арсенал», набравший в трёх матчах девять очков.

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